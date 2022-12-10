بشرى سارة ..اعلان مفاجئ وغير متوقع لهذه الدولة العظمى اسعد جميع اليمنيين!!

الرياض - محمد الاطلسي -

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، أنيكن هويتفلدت، في حدث التبرع الخاص بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) الذي عقد أمس الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "سنقدم 10 ملايين كرونة نرويجية (مليون دولار) إضافية لدعم الصندوق الإنساني لليمن و7 ملايين كرونة نرويجية (700 ألف دولار) أخرى لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

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وأكدت هويتفلدت أن المزيد من الناس يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، و"من الضروري التنسيق الفعال للمساعدات الإنسانية من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة لأكبر عدد ممكن من الناس".