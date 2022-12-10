رسمياً : السعودية تضع شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - صرحت وزارة الخارجية السعودية من خلال بيان رسمي لها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، على الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة استخراج تأشيرة زيارة عائلية، وعملت على سماح تقديم الطلب الزيارة للمملكة العربية السعودية مع وجود شروط معينة خاصة بتقديم الطلب، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح تفاصيل كيفية ورابط تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين 1444.

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تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين 1444

كما ذكرنا في السابق أنها أتاحت طرق استخراج تأشيرة الزيارة العائلية عملت أيضا على ما يلي

من ضمن قامت به وزارة الخارجية السعودية السماح بتقديم طلب زيارة عائلية المملكة العربية السعودية مع التقيد بشرط الموضوعية للطلب.

الطلب يضم أقارب من الدرجة الأولى مثل الأب والأم والزوجة والأبناء وايضا الاخوات.

كما عملت وزارة الخارجية السعودية على إمكانية التقديم الإلكتروني عن طريق الموقع الخاص بخدمات التأشيرات.

ماهي شروط طلب تقديم زيارة عائلية 1444

لقد وضعت وزارة الخارجية السعودية كثير من الشروط من أجل تقديم طلب زيارة عائلية ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

الذهاب إلى موقع الالكتروني لوزارة الخارجية السعودية الخاص بخدمات التأشيرات وملء النموذج الالكتروني من هنا

قيامك بتصديق النموذج الالكتروني من غرفة التجارية.

لابد من كتابة جميع البيانات المطلوبة باللغة العربية لكن هناك استثناء بخصوص الاسماء في حالة الشخص الآتي للزيارة أجنبيا.

لابد من تطابق الاسماء في الجوازات على سفر الأشخاص المطلوبين للزيارة.

لابد من وجود إقامة سارية غير منتهية للمقيمين.

الأشخاص المطلوبين للزيارة من الدرجة الأولى مثل (الأب والام والزوجة أو الزوج والأبناء وايضا الاخوات).

علي الشخص المقيم المتقدم لطلب الزيارة أن يكون لدية تأشيرة إقامة عمل وليس إقامة مرافق.

طرق تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين 1444

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية إلكتروني من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز عدة خطوات وهي:

التوجه إلى منصة تأشيرات الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بها من هنا.

بعد هذا الضغط على أفراد ثم قم باختيار الشخص المستفيد من الخدمة.

بعد ذلك نضغط على خانة طلب زيارة عائلية ثم الضغط على الموافقة.

عليك القيام بكتابة جميع المعلومات الخاصة برقم الإقامة وتاريخ الانتهاء.

وبعدها قيامك بكتابة جميع البيانات المطلوبة وهي: اسم وجنسية صاخب طلب التقدم، رقم الهاتف الخاص به، العنوان ورقم البريد الإلكتروني.

ثم يقوم بكتابة تاريخ الميلاد ورقم التأشيرة الدخول وبيانات الخاصة بجهة العمل

ثم يقوم بالضغط على مربع التالي.

م يذهب إلى تدوين الزيارة العائلية في مربع الغرض من الزيارة، وقيامه بإدخال بيانات الزائر وهي الديانة. محل الإقامة والاسم ورقم الجواز السفر ونوعية وتاريخ انتهاء وإصدار الجواز.

ويكتب أيضا المهنة. الجنس وجنسية الزائر والمكان الآتي منه والبريد الإلكتروني الخاص به.

وكتابة وقت الصلاحية وقت الإقامة بداية من يوم السفر ثم بعدها تقوم بالضغط على مربع إضافة.

في حالة وجود عدد من أفراد العائلة يقوم بتكرار نفس الخطوات في عملية الإضافة.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة الحفظ، واضغط على عرض الطلب ليتأكد من بيانات طلب التأشيرة وطباعة الكلب ثم يقوم بختمه من جهة العمل.

في النهاية يقوم بالذهاب الى الغرفة لتوثيق الطلب المقدم.

تسديد رسوم الزيارة العائلية 1444

من أجل تسديد رسوم الزيارة العائلية عن طريق ماكينة صراف آلي اتبع الخطوات التالية:

لابد من ذهابك الي ماكينة الصراف الآلي.

قم بوضع بطاقة الصراف في مكانها المخصص.

ثم بعدها قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالبطاقة.

قم باختيار خدمات الحكومية.

سجل رقم الإقامة الخاص بك.

في النهاية قم بتسديد التكاليف المحددة لطلب الزيارة العائلية