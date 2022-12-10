خبر سار..إصدار قانون يسمح لهذه الدولة بالتملك في السعودية قريباً.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

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�ال عضو الجمعية المالية السعودية، عبدالله الربدي، إنه سيتم إصدار قانون يسمح للأجانب بالتملك في السعودية قريبا بما ينعش القطاع العقاري. وأوضح الربدي، خلال لقاء بقناة "الحرة"، أن تملك الأجانب للعقارات في السعودية سيساهم في رفع أسعار العقارات وزيادة الطلب على العقار؛ وبالتالي سترتفع الأسعار. وأكمل" إضافة إلى جذب الشركات والمقيمين من خارج المملكة ليكونوا مستقرين في السعودية، مما يزيد من جذب العقارات المملكة". وتابع:"نتوقع أن القطاع العقاري في الرياض سيكون فيه حراكًا كبيرًا على العقار تزامناً مع تغير هذه الأنظمة"، مشيرا:"قطاع العقارات هو الأكثر قطاع اقتصادي ويتأثر بالسياسات والأنظمة".