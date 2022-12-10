قاهر الصحراء يغزو الأسواق السعودية..تعرف على مواصفات السيارة تويوتا كامري 2023 وسعرها بالسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - تتمتع السيارة تويوتا كامري 2023 الجذابة العصرية بمواصفات جديدة مبتكرة فهى تقدم أداء عالي الكفاءة كما تضمن مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، فالسيارة تويوتا كامري تتوفر بمحركات مختلفة الأول محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر بقوة 204 حصان وعزم الدوران يصل إلى 246 نيوتن/متر، والمحرك الثاني هايبرد رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر بقوة 215 حصان، كما يتوفر بها أيضاً مجموعة مبتكرة من أنظمة الأمان والحماية كالحساسات الأمامية والخلفية مع وجود وسادتين هوائيتين ونظام تثبيت السرعة. مواصفات محرك السيارة تويوتا كامري اليابانية الجديدة 2023 المحرك: 2.5 لتر، 4-اسطوانات

القوة القصوى: 204 حصان / 6600 د.د العزم الأقصى 243 ن.م / 4000 - 5000 د.د ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات مقاس الإطارات: 205/65R16 الأبعاد طول - عرض - ارتفاع (مم): 4885 - 1840 - 1445 سعر سيارة تويوتا كامري 2023 بالسعودية تختلف الاسعار بحسب الطراز وتبدأ الاسعار من 99245 ريال سعودي وتصل الى 11355 ريال سعودي ويشمل السعر صيانة ثلاث مرات بعد قطع مسافة الف كيلو و5 الف كيلو و10 الف كيلو .

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طرازات وألوان سيارة تويوتا كامري 2023 بالسعودية تأتي سيارة كامري 2023 ب 5 طرازات مختلفة وهي: LE STD LE HEV LE GLE HEV GLE وتتوفر ب 8 الوان مختلفة وهي الاسود والازرق والاحمر والبني وابيض لؤلؤي ورمادي معدني ثمين وابيض ناصع والمعدني الفضي Camry 2023 كامري توفر لك قيادة جميلة وممتعة وآمنة بفضل التقنية المتطورة. إنها تتناغم مع الحواس الخمس بجاذبية لا يمكن التعبير عنها بالأرقام، بل يجب رؤيتها وتجربتها.. لقيادة ممتعة

برنامج عبداللطيف جميل للصيانة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻧطﺑﻖ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرات ﺗوﯾوﺗﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣوزع اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺷرﻛﺔ ﺗوﯾوﺗﺎ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ (ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﺟﻣﯾل) واﻟﻣﺑﺎﻋﺔ من 1 يناير 2020 حتى نهاية 2022