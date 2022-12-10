ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقبّل طفلاً خلال حضوره ”إكسبو” دبي

الرياض - محمد الاطلسي - نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو وهو يقبل طفلا من رأسه.

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وعلق بدر العساكر على المقطع قائلا: "وبين الجمع في "إكسبو 2020".. طفل يحظى بالسلام على محمد بن سلمان".

وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقر إكسبو في دبي حيث كان في استقباله نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إكسبو دبي 2020، على هامش زيارته للإمارات ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها لدول الخليج.

وقال الشيخ محمد بن راشد "التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030، باذن الله وبجهود الأمير محمد".

وأضاف "أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضا لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة".

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية تستمر يومين.