وردنا الآن..فرصة عظيمة لجميع العمالة الوافدة والمقيمية في السعودية من جميع الجنسيات..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - نقدم لكم عبر التفاصيل التالية عن فرصة عظيمة لكافة العمالة الوافدة والمقيمية في السعودية من جميع الجنسيات.

وفي سياق متصل فقد أعلنت جامعة شقراء فتح باب التعيين في وظائفها الأكاديمية (رجال ونساء من المملكة العربية السعودية) بدرجة الدكتوراه أو ما يعادلها في رتبة (أستاذ مشارك) بموجب نظام العقود في مختلف فروع وكليات الجامعة في التخصصات التالية:

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الرياضيات

ادارة اعمال (جميع التخصصات)

– اللغة الإنجليزية

– قانون

– محاسبة

تسويق

– الحاسوب

– الفيزياء

– كيمياء

– الهندسة المدنية (البناء)

الهندسة المدنية (النقل والطرق)

الهندسة الميكانيكية (هندسة الطاقة الحرارية)

التعليم الطبي

الجراحة العامة

– أمراض النساء والتوليد

الأشعة

طب العظام

طب المجتمع

العلوم الطبية الأساسية

الطب الباطني

– طب الأسرة

علم الصيدلة السريرية

– العلاج الطبيعي

التمريض (جميع التخصصات)

– الطفولة المبكرة

يبدأ التقديم من الأحد المقبل عن طريق الرابط اضغط هنا: ويستمر حتى الإثنين القادم.