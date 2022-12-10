مباشرتاً من محلات الصرافة النهيار جديد غير متوقع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم السبت 10 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن .

وقالت مصادر مصرفية في عدن أن الريال اليمني بلغ سعر شراء الدولار الواحد 1135 ريال والبيع بلغ 1145 ريال، فيما بلغ سعر صرف شراء الريال السعودي ما بين 301 ريال، والبيع 303 ريال، كما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 282 ريال والبيع 288 ريال. وفي صنعاء استقر سعر شراء الدولار الواحد عند 559 ريالاً والبيع 560 ريال للدولار الواحد والريال السعودي الواحد عند 148 ريالاً والدرهم الإماراتي عند 148 ريالاً. أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني السبت 10 ديسمبر 2022 : أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 301 ريال يمني بيع =303 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1135 ريال يمني بيع = 1145 ريال يمني

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