ماذا حدث ؟..دولة قطر تمنع المسافرين السعوديين وبشكل عاجل من الدخول لهذه الأسباب المفاجئة !!

الرياض - محمد الاطلسي - منذ أيام قليلة أعلنت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية عن أنه تم اعتماد الهوية الوطنية السعودية لدخول دولة قطر عبر منفذ سلوى البري، وبذلك لا يشترط حمل المواطن السعودي لجواز سفره عند قيامه بالسفر إلى قطر، وقد تم العمل رسمياً بهذا القرار بداية من يوم 8 ديسمبر الحالي، ليتفاجأ المسافرين اليوم من السعوديين بمنع دخولهم والعبور داخل الأراضي القطرية

خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر أتاحت المملكة العربية السعودية منصة أبشر الإلكترونية لخدمة المواطنين والوافدين، ومن الجدير بالذكر أن أبشر تخدم ما يقرب من 3 مليون فرد داخل المملكة سنوياً، ويمكن للمواطنين تجديد بطاقة الهوية الخاصة بهم إلكترونياً كما يلي: أولاً أدخل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

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بعد ذلك اختر أبشر الأفراد. ثم قم بكتابة الاسم وكلمة السر في أماكنها المحددة. قم بالنقر على تسجيل الدخول. اضغط على مربع تجديد الهوية الوطنية. ثم قم بكتابة البيانات الشخصية بدقة في المكان المخصص لها. وأخيراً اضغط على تقديم الطلب.

طريقة عمل الهوية الوطنية للتابعين الأكبر من 10 سنوات أتاحت إدارة الأحوال المدنية السعودية للمواطنين الراغبين في استخراج هوية وطنية لأبنائهم الأكبر من 10 سنوات، وذلك في حال رغبة الآباء في السفر وأخذ تابعيهم، إمكانية عمل بطاقة كما يلي:

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم اضغط على أبشر أفراد. سجل دخول عبر الضغط على أيقونة الأحوال المدنية. اكتب رقم هوية العائل (ولي الأمر). أدخل كافة بيانات التابع الراغب في عمل الهوية. اضغط على أيقونة التحقق من المعلومات. وأخيراً اضغط تقديم الطلب واحجز موعد لتسلم البطاقة. كما يمكنك دفع رسوم إضافية ويتم تسليم البطاقة لك عبر البريد السعودي.

أسباب منع المسافرين السعوديين من الدخول لدولة قطر أعلنت دولة قطر رسمياً منذ أيام قليلة عن أنه بإمكان كل من يحمل الهوية الوطنية السعودية الدخول إلى أراضيها عبر منفذ سلوى البري ولا يشترط أن يكون حامل لجواز السفر السعودي، كما بينت أنه بإمكان كل من يمتلك سيارة خاصة الدخول عبر المنفذ ولكن بشرط أن يحجز موعد مسبق قبل سفره بـــ12 ساعة، ومن هنا جاء منع المسافرين بمركباتهم من الدخول لهذه الأسباب:

عدم وجود تصريح مُسبق بالدخول. أي مركبة ليس لها حجز لموقف في الجانب القطري. من ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.