السعودية : أمر ملكي عاجل بشأن هذا الأمر المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - حققت المملكة العربية السعودية وفق الأنباء المتداولة من الصحف الرسمية بعد جلسة اجتماع مجلس الوزراء الأخيرة والتي ترأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أكبر فائض بالميزانية عبر تاريخ المملكة، وكان ذلك الفائض بمعدل 16 مليار ريال سعودي، وبعد أن حدد مجلس الوزراء آليات التعامل المالي للعام القادم 2023 عبر الإيرادات والمصروفات، جاء نص الأمر الملكي السامي ليثبت الرؤياً وينهي الجدل حول مصير استمرار زيادة حساب المواطن المقررة منذ يوليو الماضي، تابعونا لمعرفة نص الأمر الملكي.

أمر ملكي بالزيادات الجديدة المقررة بحساب المواطن صدر مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 23 من يوليو الماضي وينص على إقرار زيادة بحساب المواطن بنسبة ثلثي الراتب لتكون كما يلي:

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خطوات إرفاق مستند في البرنامج حدد برنامج حساب المواطن الخطوات التي يتمكن من خلالها المستفيدين من الدعم من إرفاق مستندات إلكترونياً بالموقع وذلك كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. ثم اضغط على تفاصيل الطلب. بعد ذلك اضغط على إدارة المُرفقات. ثم حدد نوع الملف الذي تريد إرفاقه بالموقع. أدخل الملف ثم اضغط حفظ. من الضروي إذا قمت برفع صور أن تكون حجمها يتماشى مع الحجم المسموح به من الموقع.

أمر ملكي يحسم مصير استمرار زيادة حساب المواطن أعلن برنامج حساب المواطن عبر حساب المتحدث الرسمي منذ قليل عن إيداع الرواتب بالزيادات المقررة في الموقع الإلكتروني على أن يتم الصرف بداية من صباح الأحد القادم 11 ديسمبر 2022، كما أعلن رسمياً أن هذا الشهر هو الأخير في تطبيق الزيادات الملكية وسيتم العمل والرجوع إلى الرواتب القديمة قبل الزيادة، وذلك وفق نص الأمر الملكي الذي نص على تطبيق الزيادة لستة أشهر فقط، وسيتم العمل بالنظام القديم بداية من راتب يناير القادم.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لكي يتمكن المستفيدين من الدعم التعرف على استحقاقهم الشهري أو قبولهم للحصول على الدعم عليهم اتباع الخطوات التالية.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن. ثم أدخل على حسابك الشخصي، واكتب اسمك وكلمة المرور. ثم اضغط تسجيل دخول. اضغط على أيقونة استعلام حساب المواطن. أدخل كافة البيانات المطلوبة. بعد ذلك اضغط على استعلام. ستظهر لك صفحة بها نتائج الأهلية.