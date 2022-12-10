المرور السعودي يعلن عن غرامة 5000 و 10000 ريال لكل من يرتكب هذه المخالفات من اليوم ( تعرف عليها)

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للمرور السعودية، اصدرت تحذير هام وعاجل للمواطنين والمقيمين لاجل الحفاظ على سلامتهم وذلك من مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب لكافة المركبات أثناء جريانها. حيث ان هذا التحذير أتى بعد زيادة حوادث العبور للمركبات في الأودية والشعاب، وبالتالي قام المرور بتطبيق مخالفة عبور الأودية بحق قائد السيارة في منطقة جازان.

وصرح مرور هذه المنطقة بإحالة مواطن عبر بسيارته أحد الأودية والشعاب خلال جريانها بالمحافظة للهيئة المرورية من أجل تطبيق النظام في حقه.

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وهذا بالتوافق مع الدفاع المدني، وحذر المرور قائدي المركبات بتجنب العبور للأودية والشعاب من أجل سلامة المواطنين جميعًا، وذلك من خلال الحساب الرسمي للإدارة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”

وصرحت إمارة جازان صدور توجيهات من قبل الأمير ” محمد بن ناصر بن عبد العزيز” على تطبيق مخالفة العبور بالأودية والشعاب خلال جريانها على سائق المركبة المتهور الذي تم ظهوره بأحد مقاطع الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عبوره لأحد الأودية الخطيرة، لذلك تم إصدار غرامة مالية لكل من يخالف هذا القرار. مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب للمركبات قرر مجلس الوزراء للعام الحالي، وذلك إضافة إلى فقرة تحمل الرقم (6) لجدول المخالفات رقم (7) المحلق في نظام المرور، حيث أكد بإصدار مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، وذلك لتجنب فعل هذا مرة أخرى من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين أثناء جريان السيول والأودية، ولقد نص الجدول في نظام المرور بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 5000 ريال سعودي و 10000 ريال سعودي.