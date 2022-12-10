اتفرج بالصور ..ماذا وزعت قطر على الجماهير اليمنية في ليلة مباراة المغرب واسبانيا

الرياض - محمد الاطلسي - امتلئ موقع البث المجاني لمباريات مونديال قطر، في محافظة الحديدة يوم الثلاثاء 6ديسمبر2022 ، بالجماهير التي توافدت لمشاهدة مباراة منتخب المغرب وإسبانيا عبر شاشة عملاقة تابعة لمبادرة “كأس العالم من قطر2022 إلى العالم”.

والتي يتبناها ويمولها الهلال الاحمر القطري بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، وشبكة بي إن سبورتس، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتنفذها في اليمن شركة “توجيذر” للإعلان والتسويق، تحت شعار “مونديال قطر على الأراضي اليمنية” بنصب شاشات عملاقة في 15 موقعاً بعشر محافظات.

▪ حذرنا منها النبي ﷺ .. ظهور هذه العلامات تدل على أنك مصاب بالعين والحسد وانك فى خطر كبير..انتبه وتعرف عليها فوراً

▪ قرارات سعودية هامه تُفرح جـميع الوافدين والعامـلين في المملكة..تفاصيل

وهتف الجميع تشجيعاً ومؤازرة للمنتخب المغربي الذي لم يخيب وقوف الجماهير إلى جانبه، فحقق إنجازاً تاريخياً بتأهله لربع نهائي كأس العالم إثر فوزه على المنتخب الاسباني بركلات الترجيح 3 – 0، لتنفجر الجماهير فرحاً وسعادة بهذا الانجاز العربي.

وجرى في موقع البث في الحديدة ، سحب العشوائي على الجوائز الأسبوعية واليومية، حيث أسفر السحب عن فوز محمد خالد الاهدل بالجائزة الأسبوعية (هاتف محمول)، فيما فاز حصل آخرون على الجوائز اليومية (كرات قدم، فانيلات ، قبعات).

وتسلم الفائزون جوائزهم من مسؤولي موقع البث المجاني في حديقة الشعب وسط المدينة، وسط فرحة ثلاثية الأبعاد، تأهل المغرب، ومشاهدة المونديال مجاناً، والفوز بالجوائز.