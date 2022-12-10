تعرف على الفئات المستثناة من دفع الرسوم وحقيقة إلغاء رسوم المرافقين وكيفية استرداد الرسوم..تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - في الآونة الأخيرة ، كان هناك العديد من الاستفسارات حول الفئات المستثناة من الرسوم ، وإلغاء رسوم المرافقين وكيفية استرداد الرسوم ، الأمر الذي أثار خلافات على جميع المستويات داخل المملكة، وتعتبر رسوم المرافقين هي رسوم تفرضها المملكة العربية السعودية على المرافقين للمقيمين داخل المملكة، وفى حقيقة الأمر لم تكن هناك قرارات بشأن إلغائها أو تخفيضها، ولم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن مع مراعاة أن بعض الفئات مستثناة من دفع الرسوم.

الفئات المستثناة من دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين

حددت المملكة العربية السعودية الفئات المعفاة من دفع الرسوم على النحو التالي:

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أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

الزوجة الأجنبية لمواطن سعودى.

الطلاب الحاصلين على منح دراسية في المملكة.

طالب في الكلية الحربية السعودية.

العمال المتعاقدون في الجهات الحكومية.

زوجة مقيم سعودي بشرط ألا يكون عمر الأطفال زاد عن 18 عاما.

حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وموظفي السفارة.

تعتبر خدمة استرداد الرسوم من أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للجوازات السعودية ويتم ذلك إلكترونيًا دون الذهاب إلى جهة حكومية باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط منصة أبشر.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

حدد قطاع الجوازات.

انقر فوق خدمات الدفع الإلكتروني.

ثم يتم تسجيل بيانات فاتورة الدفع من حسابك المصرفي.

ثم أكمل هذه الخطوات لاسترداد قيمة رسوم المرافق التي دفعتها.

في ضوء التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، قامت حكومة المملكة بإتاحة تقسيط دفع رسوم المرافقين على أقساط من خلال الخطوات التالية: