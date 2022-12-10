اتفرج البحر يقذف بـ9 كيلو حشيش مخدر إلى سواحل عدن والشرطة تصل فوراً

الرياض - محمد الاطلسي - عثرت شرطة كريتر، التابعة لأمن العاصمة عدن، على 9 كيلو حشيش، في سواحل صيرة بالعاصمة عدن.

وكانت عملية العثور على الحشيش ضباط البحث والتحريات في شرطة صيرة بالتحرك فوراً عقب الإعلان عن غرق سفينة تحمل حشيش ومواد مخدرة بالقرب من سواحل عدن.

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وقال مدير شرطة كريتر العقيد نبيل عامر بان الاجهزة الامنية التابعة لشرطة كريتر، عثرت على 9 كيلو حشيش مغلفة بطريقة محكمة باكياس سوداء ولواصق، موجودة بالقرب من سواحل مديرية كريتر.

وأكد العقيد عامر بإن شرطة كريتر عملت محضر ضبط بالمواد التي تم العثور عليها وتم تسليم المضبوطات الى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال بقية الاجراءات.

ودعا مدير عام شرطة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، جميع مراكز الشرطة الى رفع اليقضة الأمنية والانتباه من عمليات التهريب التي قد تتم في السواحل وخصوصا بعد الاعلان عن غرق قارب محمل بالحشيش والمواد المخدرة بالقرب من سواحل العاصمة عدن.