بشرى كبرى في السعودية..اقامة مجانية بدون رسوم في عام 2023 لهذه الفئات !! تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قد تم تحديد الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية 1444/2023 بعد الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية، ففي بيان صريح أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ستقوم بإعفاء مجموعة محددة من الوافدين من دفع رسوم الإقامة، وتناقلت الشائعات عن هؤلاء الفئات بل وطالت القائمة، ليكون القرار النهائي كما سنوافيكم عبر موقعنا. تحديد الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية 1444/2023 قد حددت وزارة الداخلية الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة والتأشيرات الخاصة بالسفر وهؤلاء الفئات هم:

زوجات المواطنين المعاقين الأجنبيات. العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة. الطلبة الوافدين من الحاصلين على منح دراسية بالمملكة. رسوم تجديد الإقامة للوافدين بعد التعرف على قرار تحديد الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية 1444/2023، فيرجى العلم أنه قد أعلنت إدارة الجوازات عن التفاصيل الخاصة لرسوم تجديد الإقامة، كما يلي: العامل المنزلي 600 ريال.

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العامل الوافد 1000 ريال. المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال. الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية استكمالًا لحديثنا عن تحديد الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية 1444/2023، فيجب العلم أنه قد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مجموعة من الفئات التي سيتم إعفائها من الرسوم وهذه الفئات هي:

زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات. المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية. موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي. خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية. المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء.

المحارم. شروط تجديد الإقامة للوافدين يرجى العلم أنه يتم تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين بعد التأكد من توافر مجموعة من الشروط الهامة، ألا وهي: جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تواجد المقيم في المملكة. تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد. التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به.

دفع رسوم التجديد المقررة. تسديد المخالفات المرورية إن وجدت. ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل. تواجد تأمين طبي. خطوات تجديد إقامة وافد نستعرض معكم مجموعة الخطوات التالية وهي لتجديد إقامات الوافدين في حال لم يكن من الفئات المعفاة كما فيما يلي:

التوجه إلى منصة أبشر " قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). النقر على (تجديد الإقامة). قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم. الضغط على (سداد الرسوم إلكترونيًا). إدخال بيانات البطاقة الائتمانية. أخيرًا الضغط على (دفع).

الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة في نهاية الحديث عن قائمة الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية، فيرجى العلم أنه من خلال الصرافات الآلية يمكنك دفع رسوم تجديد الإقامة باتباع الخطوات التالية: التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل. إدخال البطاقة البنكية. كتابة رمز المرور.

الضغط على (المدفوعات الحكومية). تحديد (سداد تجديد إقامة). دفع القيمة المطلوبة في الشاشة. استلام إيصال الدفع. الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدتها باتباع الخطوات التالية: التوجه إلى منصة أبشر "

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). قم باختيار (الاستعلام عن صلاحية الإقامة). تحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته. ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة.

مدة صلاحية الإقامة للوافد تمنح حكومة المملكة المقيمين إقامة صالحة لمدة عام واحد، وهي قابلة للتجديد ويتاح التجديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، أما للتابعين للوافد من الزوجة والأولاد حتى سن الثامنة عشر ومن تجاوز عمر الثمانية عشر عام فعليه التوجه إلى إدارة الجوازات لطلب إقامة مستقلة عن الوالد.

قبل سنوات كانت وزارة الداخلية لا تفرض أي رسوم على تواجد الوافدين على أراضيها، ولكن مع التغيرات التي يشهدها العالم أعلنت الوزارة بعد إصدار مرسوم ملكي عن تطبيق رسوم الإقامة؛ للحد من استخراج تأشيرات لغير المقيمين بالمملكة.