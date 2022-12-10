السعودية : الجوازات توضح رسميا آخر الشروط لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالمملكة

الرياض - محمد الاطلسي - وضحت الجوازات السعودية شروط وطريقة تمديد تأشيرة الزيارة بالمملكة العربية السعودية، كما أفصحت عن فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية، حيث تعد تأشيرة الزيارة العائلية واحدة من التسهيلات التي تمنحها السعودية للعاملين فيها لاستخدام حقهم في رؤية أسرهم وذويهم، كما تتوفر تأشيرة الزيارة بالمملكة السعودية بنوعين، النوع الأول تأشيرة الدخول الواحد وتسمح للفرد بالإقامة لمدة 30 يوماً داخل أراضي المملكة ومن ثم يعود إلى بلاده بدون فرصة التجديد، أنا النوع الثاني فهي تأشيرة الدخول المتعدد والتي تصل إلى 90 يوماً وهذا النوع يمكن تمديده، وإليكم في السطور التالية شروط تمديد التأشيرة العائلية، والمدة المتوفره أمامك لتجديدها. شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية وبالنسبة لشروط تمديد تأشير الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية، وضعت الجوازات هذه الشروط:

شرط أن تكون التأشيرة التي يرغب المقيم في تمديدها سارية المفعول، ومازال يوجد أقل من أسبوع على انتهائها. يجب الا يوجد أي مخالفة مرورية على الزائر. أن يكون الزائر خارج أراضي المملكة السعودية. وشرط أن يكون صاحب الطلب قام بسداد كافة الرسوم اللازمة لتمديد تأشيرة الزيارة. كما يجب أن يمتلك الزائر جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية. تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ولكي تتمكن من تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالمملكة العربية السعودية، قم باتباع الخطوات التالية:

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أولا ادخل على منصة أبشر ثم قم بالدخول على خدمات العمالة ثم خدمات. بعد ذلك، قم بإختيار خدمات أفراد الأسرة ثم خدمة تمديد تأشيرة الزيارة. وفي النهاية قم بكتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة منك، بجانب إرفاق المستندات المطلوبة أيضاً، ثم "تنفيذ". كما يجب على المقيم صاحب الطلب أن يسدد مبلغ رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تبلغ رسوم التمديد 100 ريال سعودي لكل فرد، وهذه الخدمة يستفيد منها المقيم المسجل في منصة أبشر الإلكترونية السعودية.

كم مدة السماح بعد انتهاء تأشيرة الزيارة؟ والجدير بالذكر أن الجوازات وضعت فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية، فـتمديد تأشيرة الزيارة يكون قبل ستة أيام من انتهائها، أما بالنسبة لفترة السماح تكون ثلاثة أيام فقط بعد الانتهاء، وفي حال تعدى الشخص ثلاثة أيام بعد موعد انتهاء الزيارة لا يمكنه التمديد. مع العلم أن الجوازات توفر أيضاً إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة عدة مرات، بشرط الا يتعدى مجموع فترة الإقامة بالكامل منذ بدء الزيارة عن 180 يوماً، أي تكون فترة التمديد لا تزيد عن فترة طلب الزيارة الرئيسية وهي 90 يوماً، وهذا يطبق على الجميع باستثناء الجنسية السورية.