قريباً سيعلن عنه .. سلاح مصري خطير سيظهر للنور "سيسي - 60" .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية تأهيل الترسانات البحرية المصرية وبرامج التدريب الفنية للمهندسين والفنيين.

وكشفت مصادر أن هذه الشركة تتعاون في مصر لصنع بعض الأسلحة البحرية، حيث تم خلال العام الماضي توقيع عقد معها، لصنع بعض القطع الحربية محليا في مصر.

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وتتعاون الشركة الألمانية مع شركة ترسانة الإسكندرية البحرية المملوكة لوزارة الدفاع المصرية لصناعة كورفيت مصري جديد تحت مسمى CC-60، والذي ظهر لأول مرة التصميم الخاص به في معرض "إيديكس 2021".

وبحسب المعلومات المتوفرة والتي تم توزيعها على الزائرين فإن الكورفيت يمتاز بتصميمه الشبحي وتبلغ إزاحته 750 طن وطوله 60 متراً وسيحمل رادار رئيسي ثلاثي الأبعاد بعيد المدى وسيتم تسليحه بمدفع رئيسي من عيار 76 مم و 8 خلايا إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي (ميكا في الغالب) وعدد 2 مدفع DS30M Mark 2 من عيار 30 مم كل مدفع مدمج به 5 صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى بمدى 8 كيلومترات بالإضافة إلى 4 صواريخ سطح سطح مضادة للسفن وقواذف طوربيدات وسيتم تزويد الكورفيت بسونار بدن وسونار مقطور والكورفيت مزود بمهبط لإقلاع وهبوط طائرات الدرون على متنه.

و"لورسن" شركة ألمانية لصناعة السفن تأسست سنة 1875 على يد فريدريخ لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفرقيطات وفرقاطات.

وتقول الشركة إنها تقوم ببناء جميع أنواع السفن السطحية عالية الجودة للبحرية الألمانية، وكذلك للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.

ويسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتطوير التصنيع العسكري في مصر مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، حيث طالب الرئيس المصري بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

المصدر: RT