الكشف عن موعد التجنيس في المملكة العربية السعودية للعاملين في هذه المجالات

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت المملكة العربية السعودية حيث يوجد الكثير من الوافدين والمقيمين العرب والأجانب في الدولة ، يسعى عدد منهم إلى ينتظرون بشدة من أجل الحصول على الجنسية السعودية، ويأتي ذلك حتى يتم التمتع بكافة صلاحيات المختلفة ومميزات المواطن السعودي التي تمنحها وتعطيها المملكة العربية لمواطنيها دائما, حيث يتساءل الجميع لما هناك للمواطن السعودي العديد من المميزات المختلفة ، حيث تأتي أوراق وشروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب والعرب والمقيمين، وفتح باب التجنيس في دولة المملكة السعودية كالتالي.

فتح باب التجنيس في المملكة السعودية في هذا الموعد في السعودية منذ فترة قد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إعطاء الجنسية السعودية لمجموعة من الرجال والنساء المبدعين في مجالاتهم المختلفة؛ بعضهم من منابت عربية وغيرها ، وآخرون من جذور إسلامية مختلفة , حيث تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة هامة من الدول التي تعطي جنسيتها بطريقة ليست سهلة , لكن هذه المرة حسب رؤية المملكة العربية السعودية ونظرتها من أجل التطوير والإبداع في شتى المجالات المختلفة بالدولة،تقوم بمنح الجنسية السعودية لكلا من العلماء والحاصلين على الدكتوراه في مجالات مختلفة ومتنوعة، تنفيذا لفكرة رؤية المملكة لعام 2030 القادم في السعودية.الحصول على الجنسية السعودية .

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شروط الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين العرب والأجانب يشترط في من يريد الحصول على الجنسية السعودية أن يكون الشخص قد أقام في السعودية فترة طويلة لا تقل تماما عن 10 أعوام , بالإضافة يشترط في من يريد الحصول على الجنسية السعودية أن يكون وصل سن الرشد, وأن يكون المواطن المتقدم للحصول على الجنسية السعودية ذات سمعة طيبة حسن السير والسلوك وألا يكون المتقدم مجنون أو معتوه فاقد للعقل ويجب أن لا يكون قد صدر ضد المتقدم للحصول على الجنسية من قبل أي حكم قضائي بالسجن حيث تعتبر قرار فتح باب التجنيس في السعودية واحدة من أفضل القرارات ، والدولة الكبيرة تستوعب كل من يسهم ولو بسهم بسيط ، في بناء الحلم وتحقيقه بدولة السعودية.