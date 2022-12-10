السعودية تطلق تحذير هام لجميع سكان المملكة بعد الأمطار الغزيرة في الرياض

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت الأرصاد السعودية، السبت، تحذيرا للسكان بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على مدينة الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن متحدث باسم الأرصاد قوله: "الرياض⁩ تشهد حاليا أمطارا غزيرة ونرفع درجة الحالة إلى تحذير".

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وقد ينجم عن الأمطار الغزيرة سيول أو فيضانات يمكن أن تغرق المتاجر والبيوت الأرضية والسيارات وتتسبب بإغلاق الطرقات وعرقلة حركة السير.

وانتشرت فيديوهات على تويتر ترصد هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بالرياض.

وكان الدفاع المدني تحدث عن "عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى مساء السبت".

“الدفاع المدني”: عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #الرياض حتى الساعة 12 مساء يوم السبت، وتشمل:

- البجادية - الحريق. - الخرج. - الدرعية. - الدلم. - الرين. - المزاحمية. - حريملاء. - حوطة بني تميم. - ضرما.

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا لسكان منطقة الرياض من "أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة"، وقال إن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل "نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية".

الحرة - دبي