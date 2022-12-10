اتفرج تركي آل الشيخ يعلن جائزة كبرى و غير متوقعة لمن بتوقع بطل كأس العالم 2022؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مسابقة لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، لتوقع من الذي سيفوز ببطولة كأس العالم من بين المنتخبات المشاركة والتي وصلت لدور الثمانية، على أن يفوز صاحب التوقع الصحيح بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، ليشعل بذلك حماس الجماهير العربية المتابعة لبطولة كأس العالم، جاء هذا الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد وضع تركي الشيخ شروطا بسيطة للفوز بالجائزة، وهي وضع علامة الإعجاب على تغريدته، وإعادة تغريدتها ومتابعة صفحته الرسمية، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرها على حسابه وقال فيها “توقعك لبطل كأس العالم وعمل متابعة ولايك والجائزة 100 ألف جنيه”، واختتم التغريدة بطلب الدعاء من الجميع، هذا ويذكر أن هذه المسابقة ليست الأولى بل إن تركي آل الشيخ دائما ما يقوم بمثل هذه المسابقات عبر حسابه، ولعل آخرها كانت مسابقة لتوقع نتيجة مباراة المنتخب السعودي ومنتخب المكسيك في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

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هذا ويذكر أن المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية في بطولة كأس العالم هم المغرب، والبرازيل، وفرنسا، والأرجنتين، وهولندا، وكرواتيا، وإنجلترا، والبرتغال، ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في المباراة التي تجمع بين كلا من منتخب كرواتيا والبرازيل، ومنتخب هولندا والأرجنتين، كما سيلتقي منتخب المغرب مع نظيره البرتغالي يوم السبت المقبل، كما يلتقي أيضاً منتخب فرنسا مع منتخب إنجلترا.