وفق التعديلات الأخيرة.. تعرف على رسوم وغرامات تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالسعودية 1444

الرياض - محمد الاطلسي - رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق التعديلات الأخيرة عبر منصة أبشر، الإقامة المنتهية من الحالات التي لا يجب الوصول إليها لأن هذا يعني الترحيل النهائي من أراضي المملكة، ولكن في حال وصل الأمر إلى ذلك يجب أن يتم التصرف سريعًا وذلك ما سنقوم باستعراض في السطور القادمة ما عليكم فعله حال انتهاء الإقامة قبل تجديدها. رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق التعديلات الأخيرة الإقامة المنتهية لها مدة صلاحية 90 يوم يجب أن يتم بدء إجراءات التجديد خلال تلك المدة أو سيتم ترحيل الوافد إلى بلاده، وفي حال أراد العودة إلى المملكة عليه تقديم طلب إقامة جديدة، ورسم تجديد الإقامة يكون التالي:

رسوم العاملة المنزلية 600 ريال. رسوم إقامة عامل في منشأة 650 ريال. مرافق تابع لوافد يكون رسوم إقامته 2000 ريال. عامل زائد عن حاجة المنشأة يكون رسم تجديد إقامته 350 ريال. غرامات التجديد للإقامات المنتهية: غرامة التجديد في هوية مقيم بعد مرور ثلاثة أيام من انتهاء الهوية 500 ريال ، وللمرة الثانيه 1000 ريال، وفي المرة الثالثة من انتهاء الاقامة الغرامة 1000 ريال مع ترحيل المخالف خارج السعودية.

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الفئات المعفاة من تجديد الإقامة في السعودية في إطار الحديث عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق التعديلات الأخيرة، فقد حددت وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر مجموعة من الفئات تكون معفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة الخاصة بهم، وهذه الفئات هي: زوجات المواطنين المعاقين الأجنبيات. الطلبة الوافدين من الحاصلين على منح دراسية بالمملكة. العسكريين المتدربين في المنشأت الأمنية في المملكة.

العسكريين المتدربين في المنشأت الأمنية في المملكة. شروط تجديد الإقامة أثناء الحديث عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق التعديلات الأخيرة، ولتجديد الإقامة هناك مجموعة من الشروط الهامة الواجب تحقيقها، وهذه الشروط هي: جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 شهور. تواجد المقيم في المملكة.

تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد. التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به. دفع رسوم التجديد المقررة. تسديد المخالفات المرورية إن وجدت. ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل. تواجد تأمين طبي. خطوات تجديد إقامة وافد الآن بعد التأكد من استيفاء الشروط يمكن أن يتم تجديد الإقامة عن طريق اتباع مجموعة الخطوات التالية، وهي:

التوجه إلى منصة أبشر قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة) أم في حال كان عامل منزلي فيتم التوجه إلى (خدمات العمالة). ثم النقر على (تجديد الإقامة). قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم. الضغط على (سداد الرسوم إلكترونيًا). ثم إدخال بيانات البطاقة الائتمانية.

أخيرًا الضغط على (دفع). الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أجل تجنب حدوث أي مشكلات يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية: التوجه إلى منصة أبشر قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. ثم التوجه إلى (خدمات الأسرة). قم باختيار (الاستعلام عن صلاحية الإقامة).

تحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته. ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة. مدة صلاحية الإقامة في نهاية الحديث عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق التعديلات الأخيرة، تقوم حكومة المملكة بمنح المقيمين على أراضيها إقامة صالحة لمدة عام واحد من أجل العيش في كافة مناطق المملكة، وهذه الإقامة قابلة للتجديد ويستمر التجديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار الأول لها.

أما لمن هم تابعين للوافد من الزوجة والأولاد فيحصلون على إقامة حتى سن الثامنة عشر، وومن تجاوز عمر الثمانية عشر عام فيجب عليه التوجه إلى إدارة الجوازات لطلب إقامة مستقلة عن الوالد. دفع رسوم تجديد الإقامة أما عن طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة فإنه يمكن أن يتم دفعها من خلال الصرافات الآلية، وتكون الخطوات هي: التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل. إدخال البطاقة البنكية.

كتابة رمز المرور. ثم الضغط على (المدفوعات الحكومية). تحديد (سداد تجديد إقامة). دفع القيمة المطلوبة في الشاشة. استلام إيصال الدفع. التواصل مع منصة أبشر بعد الحديث عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفق التعديلات الأخيرة، فإنه يمكن التواصل مع منصة أبشر من خلال الطرق التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي، وتكون:

رقم خدمة العملاء : 920020405.

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يجب على الوافد احترام قوانين البلد التي يقيم فيها، وأهم تلك القوانين هو التأكد كل فترة من صلاحية الإقامة وتجديدها حال اقتراب موعد انتهائها من أجل عدم التعرض للترحيل أو أي غرامات مالية.