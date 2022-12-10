عاجل.. بعد مبارة شرسة.. الارجنتين تسحق نظيرها الهولندي و تتاهل لنصف نهائي كأس العالم 2022

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن منتخب الأرجنتين من حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وذلك بعد تحقيق الفوز على هولندا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب، ضمن مباريات دور ربع النهائي والتي أقيمت على ملعب لوسيل.

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حاول منتخب الأرجنتين الضغط على دفاع هولندا في أول ربع ساعة من المباراة، ولكن دون خطورة حقيقية، ليعود بعدها منتخب الطواحين للسيطرة على الكرة ومحاولة خلق الفرص على مرمى مارتينيز.

أول خطورة لمنتخب هولندا كانت في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعد تبادل للتمريرات بينه وبين بيرجواين، ولكن ديباي سددها بجانب القائم الأيسر لمنتخب الأرجنتين.

وقام دي بول في الظهور بالمباراة في الدقيقة 33، وذلك بعد تمريرة من ليونيل ميسي على حدود منطقة الجزاء، سددها دي بول ضعيفة في يد الحارس.

ولكن محاولات منتخب الأرجنتين لم تتوقف، ليأتي الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي إلى مولينا المتقدم داخل منطقة الجزاء، وسددها بشكل جيد في شباك هولندا.