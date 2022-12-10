تحرك عاجل للفيفا ضد لاعبين من المغرب وترقب كبير لهذا القرار الصادم !

الرياض - محمد الاطلسي - خضع نجما المنتخب المغربي لكرة القدم، لفحص الكشف عن المنشطات، بعد انتصارهم في قمة الثلاثاء، على إسبانيا برسم ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

واختار الانتقاء العشوائي الذي يجريه الاتحاد الدولي بشكل دوري، بعد نهاية كل دور من المسابقة العالمية، كلا من عز الدين أوناحي وسليم أملاح، بالرغم من خضوع الأخير للفحص نفسه في مباراة بلجيكا.

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ويعد فحص الكشف عن المنشطات ضمن “البروتوكول” الذي تعتمده “الفيفا”، في نهائيات “المونديال”، بهدف الحد من استعمال اللاعبين للمنشطات.