تنبية هام للجوازات السعودية بشان العقوبات التي تنتظر المتأخرين عن تجديد الإقامة وتحدد موعد الترحيل

الرياض - محمد الاطلسي - جدّدت المديرية العامة للجوازات ، التأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد «هوية مقيم» لكافة المقيمين قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظامًا، التي تصل إلى الإبعاد.

ونشرت المديرية عبر حسابها على موقع تويتر إنفوجرافًا بعنوان «عدم تجديد هوية مقيم يُعرِّض صاحبها للعقوبات»، موضحةً أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى غرامة مالية قدرها «500 ريال» وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى «1000 ريال» وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

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متى تفرض غرامة تاخير تجديد الاقامة بالسعودية؟ تدفع غرامة تاخير تجديد الاقامة بعد مرور ثلاثة ايام على انتهاء صلاحية الاقامة.

طريقة دفع غرامة تاخير تجديد الاقامة بالسعودية: الدخول إلى الحساب البنكي عبر الانترنت المصرفي او التطبيق. اختيار قائمة خدمات ثم خدمة سداد المدفوعات الحكومية وبعد ذلك وزارة الداخلية والجوازات السعودية. تحديد المبلغ المستحق الدفع واجراء عملية السداد. يمكن اجراء العملية من الصراف الآلي وليس اونلاين فقط.