ولي العهد السعودي يؤكد هذا الأمر الهام بشأن اليمن ..اتفرج ماذا قال

الرياض - محمد الاطلسي - قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: نهنئ أمير دولة قطر بالنجاح المتميز لاستضافة كأس العالم قطر 2022

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واضاف: نؤكد ضرورة التزام إيران بمبدأ حسن الجوار وبسلمية برنامجها النووي

واختتم: نؤكد موقفنا تجاه الأزمة اليمنية وضروة إيجاد حل سياسي لإنهائها