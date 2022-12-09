اخبار الخليج

ولي العهد السعودي يؤكد هذا الأمر الهام بشأن اليمن ..اتفرج ماذا قال

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الرياض - محمد الاطلسي - قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: نهنئ أمير دولة قطر بالنجاح المتميز لاستضافة كأس العالم قطر 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واضاف: نؤكد ضرورة التزام إيران بمبدأ حسن الجوار وبسلمية برنامجها النووي

 

واختتم: نؤكد موقفنا تجاه الأزمة اليمنية وضروة إيجاد حل سياسي لإنهائها

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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