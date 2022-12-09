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العاصمة اليمنية صنعاء تعلن حالة طوارئ بسبب حدوث هذا الامر المفاجئ!!

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الرياض - محمد الاطلسي - بعد حظر البنك المركزي في عدن، لنشاط 12 شركة وكيان إقتصادي حوثي وتجميد أرصدتها، كشفت مصادر تجارية عن حالة طوارئ اقتصادية غير معلنة في العاصمة المحتلة صنعاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واوضحت المصادر أن الجماعات الحوثية عقدت اجتماعا طارئا لتدارس الحيل الممكنة للتهرب من العقوبات التي تفرضها الحكومة 

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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