العاصمة اليمنية صنعاء تعلن حالة طوارئ بسبب حدوث هذا الامر المفاجئ!!

الرياض - محمد الاطلسي - بعد حظر البنك المركزي في عدن، لنشاط 12 شركة وكيان إقتصادي حوثي وتجميد أرصدتها، كشفت مصادر تجارية عن حالة طوارئ اقتصادية غير معلنة في العاصمة المحتلة صنعاء .

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واوضحت المصادر أن الجماعات الحوثية عقدت اجتماعا طارئا لتدارس الحيل الممكنة للتهرب من العقوبات التي تفرضها الحكومة