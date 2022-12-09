اليمن : قرار رئاسي هام بإقالة بازالة اعضاء بارزة ..الاسماء

الرياض - محمد الاطلسي - صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (٤٣) لسنة 2022م، قضت المادة الاولي منه بتعيين العقيد الركن عامر عبدالله محمد بن حطيان اركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ويرقى الى رتبة عميد

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كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (٤٤) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن / ناصر صالح محمد حسين الوادعي اركان حرب اللواء ١٣٥ مشاة ويرقى الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية.