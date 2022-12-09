السعودية: هذه هي الفئات التي لن يصرف لها دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر رغم صرفه الشهر الماضي.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على الإجابة عن كل تساؤلات المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وفي الوقت الحالي هم يترقبون صرف الدفعة 61 من الدعم، وقد طرح أحد الأفراد سؤال جاء فيه بأنه لم يصرف له المعاش الشهر الماضي على الرغم من أنه استفاد منه في كل الشهور السابقة، وقد وضحت الوزارة بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف الدعم الشهري للمستفيدين مع اقتراب نزول دفعات شهر ديسمبر، وسنوضح لكم تفاصيلا أكثر من خلال الأسطر القادمة.

موعد صرف الدفعة 61 حساب المواطن إن كل المستفيدين من حساب المواطن يهتمون بموضوع موعد صرف الدفعة 61 لشهر ديسمبر 2022، وقدتأجل موعد صرف المعاش إلى يوم الحادي عشر من الشهر الميلادي، الموافق ليوم 17 من جمادى الأولى، كما تم وضع راتب إضافي للمستحقين طبقا لأوامر ملكية صدرت في منتصف شهر يونيو الماضي، بحيث خصص الملك سلمان بن عبد العزيز حوالي 8 مليار ريال سعودي لكل المستحقين كما أعيد فتح التسجيل بالبرنامج مجددا في فترة مضت.

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أسباب انقطاع دعم حساب المواطن حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الضوابط التي يجب أن يتم التقيد بها من طرف الأشخاص الذين يريدون أن يستفيدوا من دعم برنامج حساب المواطن، كما تم تحديد الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى انقطاع صرف المعاش، والتي نذكرها لكم فيما يلي:

في حال زاد الدخل الشهري الخاص بالمستفيد عن الحد الأدنى المسجل ضمن الشروط المطلوبة أيضا في حال قيام المتقدم بتقديم معلومات مضللة انتفاء إحدى شروط الأهلية عن المستفيد إن تعرض المستفيد للسجن قبل صرف المعاش له ثبوت إقامة المستفيد بدار من دور الإيواء التي ترعاها حكومة السعودية وامتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة عالية أو عقارات يوقف الدعم عنه.

طريقة استعمال حاسبة حساب المواطن يمكن معرفة قيمة الدعم المستحق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، وهذا باتباع ما يلي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن اختر السياسات من الخيارات المتاحة لك، ثم انقر على الحاسبة التقديرية أجب عن الأسئلة الموجودة في الموقع، ووضح حالتك إذا ما كنت رب أسرة أم فرد مستقل بالنسبة لرب الأسرة عليه أن يضيف البيانات الخاصة بالتابعين في الأماكن المعدة لها خصيصا ضع قيمة الدخل الخاص بالأسرة في المكان المحدد له أخيرا انقر على زر احسب لتعرف قيمة المبلغ الذي تستحقه.