تحذير أخير لكافة المقيمين في السعودية من مخالفة شائعة عقوبتها الترحيل !!

الرياض - محمد الاطلسي - اصدرت ادارة للجوازات السعودية عدد من التوضيحات الهامة وذلك في رد على مجموعة من لااستفسارات والتساؤلات للمواطنين والمقيمين والوافدين على حسابها الرسمي في موقع التدوينات الصغرى تويتر.

بذات الوقت حذرت فيه أصحاب الأعمال من تشغيل العاملين لدى الغير أو في أعمال خارج نطاق المتفق عليه في العقود، وقامت بنشر مجموعة من الأمور الهامة الأخرى التي تشغل بال الكثيرين.

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غرامات تأخير تجديد الإقامة في البداية ردت مديرية الجوازات على سؤال ورد إليها من أحد المقيمين، يتساءل عن انتهاء إقامة زوجته، فما هي الغرامات المالية التي يجب سدادها، فجاءت الإجابة بأنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، ويتم توزيعها شرائح كالتالي:

غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى. و 1000 ريال في حالة التكرار.

وتوضيح بشأن خرج ولم يعد

أما فيما يخص الرد على سؤال من أحد المقيمين، بأنه خرج ولم يعد بتأشيرة لهذا الأمر قبل عدة أعوام، فهل يُمكنها العودة بتأشيرة جديدة، فأكدت الجوازات بأن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، مع احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.

ومن ناحية أخرى، حذرت الجوازات من توقيع عقوبة السجن 6 أشهر والغرامة المالية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى المنع من الاستقدام لصاحب العمل، في حالته قيامه بتمكين عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.