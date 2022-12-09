سياسي يمني يشكك بتوجه المجلس الرئاسي والحكومة في مكافحة فساد المنح

الرياض - محمد الاطلسي - شكك الباحث والمحلل السياسي عبدالستار سيف الشميري بمصداقية التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بوقف المنح الدراسية لغير المستحقين من أبناء المسؤولين.

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وقال الكاتب والمحلل السياسي الشميري، خلال مداخله مع اعلى قناة "الحدث"، إن الشرعية وبدون استثناء من ساسها إلى رأسها غارقة في الفساد.

مؤكداً أن الرئيس رشاد العليمي على قائمة الفساد، مشيرا إلى أن العليمي دفع بتعيين مستشارين في سفارات مختلفة.

وأوضح أن هؤلاء المستشارين الذين تم تعيينهم يتقاضون رواتب شهرية تصل ما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف دولار، مشيرا إلى أن بعض المستشارين لا يمارسون عملا.

وكشف الشميري أن هناك مستشارين وهميين في السفارة اليمنية بالقاهرة، ويستلمون مرتبات وليس هم وجود في السفارة.

وقال أن إخفاق قوات الشرعية في مواجهة الحوثي لم يكن في نقص المدد من التحالف ولم يكن نقصا من الرجال، وإنما كان أولاد الشعب يذهبون إلى الجبهات فيما أولاد المسؤولين يذهبون إلى البعثات، والأموال تذهب إلى جيوب المسؤولين.

ولفت إلى أن بعض الوزراء في الحكومة اليمنية وصلوا إلى كرسي الحكومة وهم حفاة، واليوم لديهم ثمان أو سبع شقق في دبي وإسطنبول والقاهرة.

واشار الشميري بأن توجيهات العليمي لن نصدقها حتى تجتث وزارة الخارجية التي يوجد فيها 300 مستشار، والذين يتقاضون سنويا ما يقارب 126 مليون دولار في أشياء كاذبة، 9 ملايين دولار منح مفتقدة.

وأضاف: أبناؤنا يسرقون من مسؤولينا ويموتون جوعا ولا يجدون علاجا، وهذا الأمر أصبح غير مقبول بعد أن أصبح جرس التغيير يرن