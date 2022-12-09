عاجل.. نتيجة الشوط الأول لمبارة كرواتيا ضد البرازيل قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - انتهى الشوط الأول لمباراة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي المقامة باستاد المدينة التعليمية في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، بالتعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وهاجم المنتخب الكرواتي منذ البداية، وبمرور الوقت بدأ منتخب البرازيل يدخل أجواء اللقاء، وسدد فينسيوس جونيور كرة قوية في الدقيقة الخامسة تصدى لها الحارس الكرواتي ببراعة.

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وانحصر اللعب في وسط الملعب لعدة دقائق، ومنذ الدقيقة 20 بدأ منتخب البرازيل يشن هجمات مكثفة على مرمى المنتخب الكرواتي لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة 25 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للبرازيلي دانيلو للخشونة.

وفي الدقيقة 26 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمارسيلو بروزوفيتش لاعب كرواتيا للخشونة مع نيمار، وكثف منتخب البرازايل محاولاته في الدقائق الأخيرة للتسجيل، وسدد نيمار ركلة حرة مباشرة أنقذها الحارس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

جاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، ميليتاو

الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو

ثلاثي أمامي: فينيسيوس جونيور، نيمار، رافينيا

الهجوم: ريتشارليسون

في المقابل جاء تشكيل كرواتيا على النحو الآتي: حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: يورانوفيتش، لوفرين، جفارديول، سوسا

الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

الهجوم: بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتش