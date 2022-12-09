خبر سار ..تحديد موعد زيادة مرتبات الموظفين في المملكة بعد فائض الميزانية بقيمة 16 مليار ريال

الرياض - محمد الاطلسي - اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء الماضي بمجلس وزراء المملكة بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، وذلك من أجل إقرار الميزانية الجديدة للدولة، وبعد أن تبين لدينا وجود فائض بالميزانية بقيمة 16 مليار ريال سعودي وهذا هو الرقم الأكبر بتاريخ المملكة، وردت تساؤلات لوزارة المالية السعودية من قبل العاملين بها وهو متى موعد زيادة رواتب العاملين

سلم رواتب العاملين بالقطاع العسكري بالمملكة من الجدير بالذكر هنا أيضا أن رواتب العاملين بالقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية تختلف من فرد لآخر وفقاً لرتبة العامل ودرجته الوظيفية وأقدميته بالعمل كما يلي:

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يستحق الجندي في الدرجة الأولى راتب قيمته 3220 ريال شهرياً. كما يحصل الجندي الدرجة الثانية على راتب قيمته 3350 ريال. بينما يحصل جندي الدرجة الثالثة راتب قيمته 3480 ريال شهرياً. ويستحق الجندي الحاصل على الدرجة الرابعة على 3610 ريال سعودي. ثم يحصل الجندي بالدرجة الخامسة علي راتب بقيمة 3740 ريال. وجندي الدرجة السادسة يحصل على راتب 3870 ريال سعودي. يحصل العريف من الدرجة الأولى علي راتب قيمته 3765 ريال سعودي. ومن الدرجة الثانية 3949 ريال. في حين يتقاضى العريف على الدرجة الثالثة راتب 4115 ريال. الدرجة الرابعة 4290 ريال. بينما الدرجة الخامسة 4465 ريال. والجدول التالي يوضح قيمة باقي الرواتب.

متى موعد زيادة رواتب العاملين بالمملكة ؟ من الجدير بالذكر هنا ما تقدمنا بالإعلام عنه من قبل عن آراء بعض الخبراء الماليين بالمملكة عن توقع تحسين رواتب جميع العاملين بالمملكة وكان ذلك قبل اعتماد الميزانية، وذلك بسبب حدوث مكاسب مالية كبيرة للمملكة العام الحالي وخاصة في الربع الأخير من العام، وجاء رد أغلب المحليين أيضا أنه ستتم بداية من العام الجديد 2023، ولمن إلى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بذلك هي مجرد توقعات، كما يجب أن نذكر ميزانية المملكة للعام الجديد بعد أن أقرها خادم الحرمين وولي عهده، وهي كما يلي:

الإيرادات تريلون و130 مليار ريال سعودي. المصروفات تريلون 114 مليار ريال. الفائض 16 مليار ريال سعودي وهو الأكبر في تاريخ المملكة.