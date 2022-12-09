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وردنا الآن: قرارات سعودية هامه تُفرح جـميع الوافدين والعامـلين في المملكة..تفاصيل

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الرياض - محمد الاطلسي - استراتيجية الاستثمار الوطني أطلقت 40 مبادرة لدعم التغييرات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.

ويهدف الشهراني في مقابلة مع العربية ، أحد المارة في منتدى الاستثمار في السعودية بمعرض دبي إكسبو أمس ، إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار ، أو 388 دولار ، من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. مليار ريال بحلول عام 2030.

 

 

 

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وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الوطنية للمملكة العربية السعودية تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 15 اقتصادا في العالم ، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 7٪ وزيادة مساهمات القطاع الخاص إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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