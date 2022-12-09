شاب يقتل اشرس حيوان في العالم وهونادر يتواجد لاول مرة في اليمن..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - قام شاب باصطياد حيوان نادر بمدينة مودية بابين يوم الاربعاء. وقال مواطنون :

قام الشاب هيثم الهيثمي احد ساكني وادي كبران مديرية مودية بقتل حيوان غرير العسل النادر والذي تواجد باحد جبال مودية لاول مرة حيث وجده بالجبل بالوادي رغم صغر حجمه الا انه شن هجوم كبير عليه مااجبره على قتله.

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واضافوا:الهيثمي يقوم باصطياد الحيوانات الغريبه والنادرة وهذه المره مع اشرس حيوان وهو غُرير العسل وهده نبذه عن أشرس الحيوانات في العالم غرير العسل ربما يكون من الصّعب أن نجد حيواناً أكثر شراسةً وعدوانيّةً من غرير العسل (بالإنجليزيّة: Honey Badger)، فهو لا يتوانى عن مُهاجمة أيّ حيوان، حتّى ولو كان كبير الحجم، مثل: الأسد.

يتميّز الغرير بجُمجمة ضخمة، وأسنان حادّة قويّة، وجلد سميك يحميه من لدغات الأفاعي السّامة، ولسعات النّحل، وأشواك النّيص، وعضّات الكلاب، وهو في الوقت ذاته فضفاض يسمح للغرير بالحركة بحريّة كاملة داخله، ممّا يُمكِّنه من الالتفاف، وعضّ حيوان يمسك به من الجهة الخلفيّة لعنقه، وفوق هذا كلّه له غُدّة خاصّة عند قاعدة ذيله تُمكنّه من إنتاج رائحة كريهة عند شعوره بالخطر.

واختتموا:قام الهيثمي بقتل غرير العسل بالجبل واخذه الى القرية