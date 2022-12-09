قطر تمنع المغتربين اليمنيين من دخول اراضيها عقب صدور هذا القرار !

الرياض - محمد الاطلسي -

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�كا مغتربون يمنيون من عدم السماح لهم من دخول قطر عقب قرار الغاء بطاقة هيا للمقيمين في دول الخليج. وقال الناشط وضاح بن عسكر: الحضور للمونديال هو حلم يتمنى كل شخص أن يحققه كونه بدولة عربية ولكن الالم حين يتبخر الحلم وتعود من المنفذ البري أو المطار كونك عربي لذلك اخي اليمني احذر قبل أن تفكر بالسفر الى قطر واعلم انك يمني وهناك شروط غير معلن عنها يعني لازم تكون عندك مهنة مهندس او دكتور او لديك بطاقة هيا واضاف:ونصيحة لكل يمني سمع خبر عن السماح بدخول مقيمين مجلس التعاون الخليجي الى قطر الخبر غير واضح والكثير يرجع من المنفذ البري أو المطار بسبب عدم وجود بطاقة هيا رغم أن الإعلان يسمح لأبناء الخليج ومقيمين دول الخليج ونصيحة قبل معاناة السفر والتعب والخسارة بعدم السفر واختتم:لأنهم لا يقبلون اي مسافر اذا ما عنده بطاقة هيا وحتى وإن دخل قطر فلن يستطيع أن يعمل شي الا بالبطاقة وبالنسبة للأسعار سياحية وجدت سعوديين ومغاربة راجعين بسبب ان الأسعار مرتفعة والفنادق غاااالي والتذاكر صعب الحصول عليها وأن توفرت سوق سواء ومترتفعة المهم مافي خلاف على الأسعار الخلاف عن إعلان السماح للمقيمين بدول الخليج بالدخول بدون برنامج هيا يعني اختصر الموضوع لا احد يسافر الا اذا عنده بطاقة هيا .