بيان هام من الجوازات السعودية بشأن أولاد الوافدين .. تعرف عليه!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر مساء الاثنين، الموافق 5 ديسمبر 2022، مديرية الجوازات السعودية، بيان هام وعاجل، وأوضحت من خلال عدة تفاصيل بشأن ما يخص كفالة أولاد الوافدين، والتي تكون للذكور والإناث، وذلك بعد إتمامهم سن 25 عام.

بيان الجوازات السعودية بشأن أولاد الوافدين

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فيما نشرت صحيفة عكاظ السعودية، بيان مديرية الجوازات السعودية الصادر منذ قليل، حيث تضمن تأكيد المديرية العامة للجوازات، بأن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا، وذلك عند بلوغهم سن 25 عام.

أما بالنسبة للإناث فقد اشترطت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، ضرورة وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها.

تجديد هوية مقيم لأولاده فوق سن 21 عامكما تضمن أيضا بيان الجوازات السعودية، إنه يجب في حال رغبة الشخص الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق سن 21 عام، ففي تلك الحالة يرفق المشهد الدراسي.

وأيضا تلزم المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الشخص الوافد بكافة التعليمات بشأن إجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عام.