اتفرج الناشطة توكل كرمان تثير تفاعلا واسعا وتعليق على فوز المغرب تثير تفاعلا: "بركاتي وتبريكاتي"

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تدوينة تطرقت فيها لفوز المغرب على إسبانيا في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

من كان يتخيل ان بركاتي وتبريكاتي ستمنح المغرب كل هذا الصمود أمام واحد من اقوى المنتخبات في هذا الكوكب والمرشحة للفوز بكأس هذا المونديال ، ننتظر النصر أيها الأحباب في الشوط التالي ▪ السعودية تعلن رسوم وغرامات تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين بالسعودية 1444 وفق التعديلات الأخيرة.. الأسعار الجديدة ▪ بشرى كبرى : السعودية تعلن عن اقامة مجانية بدون رسوم لهذه الفئات في عام 2023.. هل انت بينهم؟ Posted by ‎توكل كرمان Tawakkol Karman‎ on Tuesday, December 6, 2022

وقالت كرمان في تدوينتها المنشورة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "من كان يتخيل ان بركاتي وتبريكاتي ستمنح المغرب كل هذا الصمود أمام واحد من اقوى المنتخبات في هذا الكوكب والمرشحة للفوز بكأس هذا المونديال، ننتظر النصر أيها الأحباب في الشوط التالي".

ونشرت الناشطة اليمنية أيضا صورا ومقاطع فيديو لها من ملعب المباراة، قائلة بتغريدات منفصلة: " هذا الذي اسمه الصمود الأسطوري، تحيا المغرب.. تلك الرباط إذا شادت بأغنية صنعاء يهتز منها السهلُ والأكمُ.."

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي، ليواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي ونظيره السويسري، بينما ودّع منتخب "الماتادور" مونديال قطر، ويُعتبر وصول المنتخب لهذا الدور هو الأول من نوعه، في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق له وأن حقق ذلك.