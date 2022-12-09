إجراء عاجل تصدره السعودية بخصوص الحج والعمرة

الرياض - محمد الاطلسي - تنظم وزارة الحج والعمرة السعودية مؤتمرًا ومعرضًا لخدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج 2023»، بداية يناير المقبل، الذي يقام في محافظة جدة، من أجل استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) يهدف المؤتمر إلى جمع صنّاع القرار، وروّاد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد، لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة بيسر وطمأنينة، وتقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى.

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ويتضمن «إكسبو الحج»، استعراض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة في الحج والعمرة، إلى جانب تقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيـث تتضافـر الجهـود لدعـم الوتيـرة المتسـارعة للتحول الرقمي وتطبيقات التقنية وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات البشرية، والإمكانات المادية.

ويشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة سُبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات بما يلبي رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة