اتفرج إبنة أمير قطر الشيخة «المياسة» تفاجئ المشجعين في المدرجات بهدايا غير متوقعة.. لن تصدقوا ماهي!

الرياض - محمد الاطلسي - رصدت عدسات الجمهور في مونديال قطر 2022، لحظة تقديم الشيخة المياسة بنت تميم بن حمد، ابنة أمير قطر، مجموعة من الهدايا إلى عدد من المشجعين في احدى المباريات. اللقطة التي أشاد بها الكثيرون مؤكدين على التواضع وخفة الروح التي ظهرت بها “المياسة” ابنة الشيخ تميم الكبرى من زوجته الشيخة جواهر، بعيدا الصورة النمطية المتخذة عن أفراد الأسر الحاكمة بالخليج والحواجز بينهم وبين الشعب.

وظهرت الشيخة المياسة ذات الـ16 عاما، وهي تقدم علب “شوكولاتة” إلى أحد الفتيات ضمن المشجعين، و يبدو أنها تتقاسمها معها. وقوبلت هذه الحركة بتفاعل المشجعين الحضور، الذين عبر بعضهم عن سعادته بهذه المبادرة اللطيفة. وقال البعض إنها شابة على خُلق جميل وذلك نابع من تربية عائلية قوامها التواضع مع الجميع. فيما أشار آخرون إلى أن كل العائلة المالكة في قطر، قد ظهرت خلال المونديال في صورة أكثر قربا من المشجعين ترحيبا بضيوف الدوحة الت تستضيف كأس العالم 2022. والشيخة المياسة هي الابنة الكبرى لأمير قطر، من زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني. وُلدت الشيخة المياسة بن تميم عام 2006، بعد زواج والدتها الشيخة جواهر من أمير دولة قطر، في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005.

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