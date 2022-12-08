السعودية تعلن رسميا إلغاء نظام الإقامة القديم وبدء العمل بالنظام الجديد (تفاصيل اكثر)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية صباح اليوم رسمياً عن أربع خدمات إلكترونية جديدة في تغيير تصريح الإقامة للوافدين.

وفي سياق متصل فقد تصدر بطاقة جديدة باسم (هوية مقيم) بميزات جديدة ومفيدة لأصحاب العمل والوافدين ، مما يضع المستفيدين في الخدمة الحقيقية. .. من بين خدماته ، قام بإعداد صندوق بريد (واصل) لتوصيل جميع خدمات جواز السفر إلى منزله.

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سيتم إطلاق هذه الخدمات مطلع العام المقبل ، وفي بداية شهر الجوازات ذات الكيدا لن تسمح لجميع الشركات والمؤسسات بفحص إدارتها ، وسيتم توفيرها من خلال الخدمات الإلكترونية ، ويتم نقل هويات العاملين لديها إلى الشركة أو المرافق المؤسسية من خلال الخدمات البريدية. قال إمام المسجد الحرام في مكة إن هناك بوادر لـ “أسوأ يوم” في المملكة العربية السعودية

وفي هذا الصدد ، أعلنت السلطات أن الوافدين الذين يمارسون أنشطة تجارية ، والذين حصلوا على تأشيرات خروج وعودة ولم يعودوا إلى المملكة خلال فترة المغادرة والعودة ، لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة. أعلن العقيد خالد شيحان ، نائب مدير الجوازات للمسائل الفنية ، في مؤتمر صحفي لمدة ثلاث سنوات إيذانا ببدء هذا الطلب.

(هوية المقيم) هي بطاقة هوية ميدانية مدتها خمس سنوات للوافدين ، تتضمن اسم الوافد ورقمه ، وتاريخ الميلاد ، والمهنة ، والمؤهلات ، والجنسية ، ورقم تصريح العمل (إن وجد) ، والدين ، وصاحب العمل. وكل عام.

وعليه ، أشار السيحان إلى أن التغيير يتعلق بنقطتين. أحدهما هو الشكل العام لإعادة التسمية من تصريح الإقامة إلى هوية المقيم ، والآخر هو أن تصريح الإقامة لا ينتهي أبدًا. يشير هذا إلى أن هذه الهوية جديدة.

تصدر بعد أن يتم تنفيذها إلكترونيًا على موقع الخدمات الإلكترونية إما (أبشر) أو (مقيم) ، وفي النهاية هذه البطاقة هي كفيل ومعرف مهني فقط ، ولا يوجد تاريخ تخرج. ، ويتم تحديثها إلكترونياً وسنوياً عن طريق جهة العمل.