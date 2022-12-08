رسوم جديدة تفرضها السعودية لكل من يرغب بتمديد هذه التأشيرة ..تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات السعودية اعلنت مسباقا انه ليس بالإمكان القيام بتحيول تأشيرة الزيارة إلى إقامة، ويشار هنا إلى أنه بإمكان المقيمين الذين سجلوا في منصة أبشر إصدار تأشيرة الزيارة لاهلهم من الدرجة الأولى تمديد التأشيرة عبر تقديم طلب في أبشر كالتالي: انتقل إلى موقع أبشر الإلكتروني من هنا ادخل اسم المستخدم ورقم الإقامة. سيتم إرسال رمز تحقق على هاتفك الخاص، ثم أدخله في الخانة المحددة له في الموقع. اختر ” الجوازات” من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط على تمديد تأشيرة الزيارة. قراءة الشروط والأحكام، ثم اضغط على كلمة موافق. حدد اسم الشخص الراغب في تمديد الزيارة له من القائمة التي تحتوي على أسماء الزائرين.

كتابة كافة البيانات التي تطلب من المتقدم والتأكد من صحتها، ثم انقر على تأكيد الطلب. سوف يتم تسليم الوثائق التي تخص الشخص المتقدم الى مديرية الجوازات العامة كم مرة يمكن تمديد تأشيرة الزيارة؟ أكدت إدارة الجوازات في السعودية، أنه بالإمكان تمديد تأشيرة الزيارة إلى 180 يوم، ولكن بعد انتهاء هذه المدة لا يمكن التجديد مرة أخرى، وفي بعض الحالات قد يصلهم رسالة تفيد بأنه لايمكن التمديد، وهذا يرجع لعدم توافر شروط التمديد ولعل من أبرزها عدم تسديد رسوم تمديد الزيارة والتي سنتعرف عليها لاحقاً.

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رسوم تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة تبلغ قيمة رسوم تمديد تأشيرة الزيارة 100 ريال سعودي في حال تمديد الزيارة ليومين، 300 ريال سعودي في حال تمديد الزيارة 90 يوم، 3.000 ريال سعودي في حال تمديد الزيارة 180 يوم، من 5 إلى 8 آلاف في حال تمديد الزيارة سنة الى سنتين.