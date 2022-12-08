عاجل.. الإمارات تصدر قرار هام يخص العاملين والوافدين الأجانب.. تعرف عليه!

الرياض - محمد الاطلسي - إن دول التعاون الخليجي ساعية بشكل دائم إلى أن تحسن تلك البيئة الخاصة بشؤون العمل التابعة لها مضافاً إلى ذلك أنها تسعى أيضاً في أن تحسن ظروف جميع الأشخاص الذين يعملون لديها في مختلف القطاعات والهيئات سواء تلك التابعة للنظام الحكومي أو الخاص حيث أنها بدأت في اتباع واحداً من النظم الهامة وهو أنها قامت إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات، حيث إن هذا النظام كان متبع من ذي قبل ولا يتم الآن ومن أبرز تلك الدول التي سعت لذلك هي دولة الإمارات وكذلك دولة السعودية. إنهاء نظام الكفالة داخل الإمارات تم الكشف من قبل دولة الإماراتية أنها تخلت بصورة نهائية عن واحداً من الأنظمة التي كانت متبعة من ذي قبل والتي كانت تعرف باسم كفالة العمالة، حيث أنها اعتمدت على تلك العلاقة الطردية التي تربط بين كل من العامل ومسؤول العمل، الأمر الذي أصبح مندرج وفق واحدة من الأنظمة الخاصة بصدور عدد من التأشيرات المحدثة ويبدأ تطبيق هذا النظام قبيل الشهر القادم، وذلك وفق للنقاط التي تم تقنينها من قبل المؤسسة العامة لشؤون الهوية والجنسيات،، حيث أقرت عدم وجود أي من التعقيدات بعد الآن في أن يحصل الأفراد على التأشيرات الخاصة بهم.

وأيضاً بادرت في تغيير الفترات الخاصة بإقامة الأجانب بعد أن تنتهي الإقامة داخل الإمارات، حيث تم إقرار أن يحظى العامل على إقامة مدتها واحداً من الشهور ممتدة إلى ٦ من الشهور لكافة العمال الأجانب. وضحت تلك الهيئة أيضاً أنه بإمكان أكثر من فئة أن تستفيد بشكل كامل من كافة تلك المزايا التي تم تحديثها وذلك من خلال الدخول إلى اللينك التابع للهيئة عبر الإنترنت وجميع التطبيقات الذكية ومعرفة كافة تلك المميزات وإمكانية الحصول عليها بسهولة، ويتم قبيل الانتهاء من إتمام عمليات التنفيذ لكافة تلك اللوائح المحدثة في هذا التاريخ ٣ لشهر أكتوبر القادم. بين حضرة اللواء " خميس الكعبي" المسؤول الأول عن قطاع الخدمات التابع لتلك الهيئة أن جميع أنظمة التأشيرات الخاصة بعمليات الدخول التي تم تحديثها وفرت أكثر من خيار وكذلك أكثر من غرض جديد لكافة الراغبين لإتمام عدد من الزيارات إلى الإمارات حيث أصبح الأمر يتم بمزيد من المرونة البالغة وقد وصلت المدة الخاصة بها نحو سنة. وأوضح اللواء إن عملية القدوم للدولة للعديد من الأشخاص أصبحت غير مشروطة لوجود أحد الضامنين من الأشخاص.

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هو واحداً من الأنظمة القانونية التي تم تطبيقها بصورة رئيسية في عدد من دول التعاون الخليجي وكذلك عدد من الدول العربية الأخرى مثل دولة الأردن وكذلك دولة العراق وأيضاً دولة لبنان، حيث أن نظام الكفالة كان قائماً على أن يحدد الصلة بين مسؤول العمل وكذلك كافة العاملين. من ضمن أبرز الدول العربية التي قامت بإنهاء نظام الكفالة بشكل نهائي هي قطر وتم ذلك في سنة ٢٠١٥، قامت هيئة "العفو الدولية" بانتقاد التغيير ونصت على أنه واحداً من الأنظمة القديمة الذي يأخذ شكل حديث.مزايا إنهاء نظام الكفالة السماح للعاملين بإتمام عملية السفر خارج حدود السعودية من خلال تقديم واحداً من الطلبات الخاصة بهذا الأمر لمن يدير العمل وين ذلك بشكل إلكتروني. السماح للعمال الأجانب أن ينتقلوا من العمل الذين كانوا يعملون به إلى عمل آخر ولا يشترط أن يوافق الكفيل على تلك الخطوة. السماح لكافة العاملين أن يغادروا الدولة بصورة نهائية عقب نهاية مدة عقود عملهم وذلك بتقديم أحد الإخطارات الإلكترونية المسؤول عن العمل وليس هناك حاجة إلى أن يوافق.