اليمن : الكشف عن سبب الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء واثارت هلع المواطنين

الرياض - محمد الاطلسي - تسببت شركة اتصالات سبافون في إحداث انفجارات قوية ارعبت المواطنين في العاصمة المحتلة صنعاء. وقال سكان محليون، أنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة، مساء يوم الأربعاء، في مناطق واسعة بالعاصمة المحتلة صنعاء. وذكرت مصادر متعددة في صنعاء، أن الانفجارات كانت نتيجة احتفال شركة سبافون بتدشين خدمة الانترنت بتقنية الـ4g. واوضحت المصادر لنافذة اليمن، أن الشركة أطلقت ألعاب نارية شديدة الانفجار في سماء صنعاء، ما أدى إلى إثارة الهلع في أوساط السكان. واستنكر المواطنين في صنعاء، من عدم إعلان الشركة مسبقا بأنها ستطلق ألعاب نارية شديدة الانفجار، لم يتم سماع مثيلها من قبل.

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