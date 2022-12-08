مداهمة منزل مقيم يمني في السعودية كان يحتجز 9 فتيات من هذه الجنسيات ليتاجر بهن..تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية إن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير، تمكنت من ضبط مقيم من الجنسية اليمنية، لنقله في مركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وإيوائه (7) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقة مستأجرة من قبله.

وأضاف جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلهن وآواهن إلى النيابة العامة.

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وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة عسير، أن كل من يسهل في دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.