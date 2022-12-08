نبأ لجميع المواطنين والمقيمين و الأخبار الرائعة لجميع الجنسيات

الرياض - محمد الاطلسي - نبأ عاجل وهام لجميع المواطنين والمقيمين وأجمل الأخبار الرائعة لجميع الجنسيات حيثُ نشر المصور السعودي عبد القدير المالكي لقطة إبداعية لساعة مكة المكرمة من ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر في مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية. حيث قدم صورة مؤثرة نالت اعجاب الملايين.

وقال المصور السعودي عبد القدير المالكي في تصريحات لـ صحيفة المقال “: “التقطت صورة بعد صلاة الفجر ، وأخذت حقيبة الصور الخاصة بي وتوجهت إلى مقعد بول الشهير في جبل الخضا – الكور”.

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وأضاف: “في السادسة صباحاً أصابني نقاء الجو والتقطت صورة تظهر ساعة مكة المكرمة ، وأضواء جدة ، والبنك الوطني ، وميناء جدة الإسلامي ، وسارية جدة ، وعدد من المشاهير. معالم واغلب مدينتي مكة وجدة “.

وفي غضون ذلك فقد اضاف المصور السعودي عبد القدير المالكي في حديثة : “استخدمت كاميرا احترافية وعدسة بؤرية 70-200 لتصوير هذا المشهد الذي يضم 3 مدن من الهدا ومكة وجدة ، لذا فقد أثارت الصورة إعجابًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة”. مشيرة إلى أن إنشاء الصورة استغرق نصف ساعة.