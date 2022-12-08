غضب عارم يعم الشارع الخليجي ..مقيم أسيوي يقوم بفعل صادم تجاه شريكه من جنسية خليجية والمفاجأة الكبرى ما حكمت به المحكمة

الرياض - محمد الاطلسي - أدانت محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقيمًا آسيويًا وقضت بسجنه 3 سنوات، لشروعه قبل عام بقتل شريكه أثناء نومه، بسبب طلبه إنهاء الشراكة بينهما.

كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف درهم إماراتي (5.4 ألف دولار أمريكي)، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه عقوبة السجن، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

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وتم محاكمة المتهم عقب القبض عليه إثر توجيهه 10 طعنات للمجني عليه، حيث أقر بجريمته.

وتعود أحداث الواقعة إلى كانون الأول/ ديسمبر العام 2021، حيث وقعت جريمة الشروع بالقتل في فيلا بمنطقة "دماك هيلز" بمنطقة البرشاء في دبي كان يقطنها الجاني والمجني عليه.

ووفقاً للصحيفة المحلية فقد تم الإبلاغ عن الجريمة من قبل أحد قاطني الفيلا وهو آسيوي أيضًا، حيث تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية بتعرُض المجني عليه، الذي استنجد به، لإصابات متفرقة في جسده.

وبحسب إفادة المبلِغ فإنه "فوجئ بالمجني عليه يطرق باب غرفته، والدماء تنزف من جسده، نتيجة إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده".

وأوضح المبلِغ أنه "قام بإبلاغ الشرطة والإسعاف لنقل المجني عليه إلى المستشفى".

وأثناء التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية مع المجني عليه لكشف ملابسات الحادثة، أفاد بأن "هناك علاقة صداقة تربطه بالمتهم، وكانا يسكنان معا، وأنه سلم المتهم مبلغا للاستثمار".

وأضاف المجني عليه أنه "طلب من المتهم يوم الحادثة فض الشراكة بينهما بسبب إنفاق الأخير الأموال العائدة إليهما على تعاطي المؤثرات العقلية".

وأشار إلى أن "توجَه عقب ذلك للنوم، ليباغته المتهم في غرفته ويحاول قتله بتوجيه عدة طعنات له بسكين قبل أن يلوذ بالفرار".