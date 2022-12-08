اقوى خبر محزن للمقيمين .. السعودية توقف تجديد الاقامات لهذه الفئة من الوافدين !! هل انت بينهم!!

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات السعودية نوهت جميع المقيمين في اراضي السعودية ، بانها لن تقوم بتجديد اقامة الوافدين المخالفين للأنظمة في جميع ارجاء الوطن.

حيث حدد الجوازات مجموعة شروط صارمة لمن يرغب بالتجديد للإقامة والا فإنه لن يكون الامر متاحا

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وهذه الشروط هي ، جواز سفر ساري المفعول ، وتوافر التأمين الصحي وألا يكون المقيم مطلوبًا مسبقًا.

وقد اشارت الى التسهيلات التي تقدمها للمقيمين الراغبين في التجديد وذلك عن طريق الدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر واتباع جميع التعليمات التي توفرها المنصة لإكمال تجديد الإقامة بنجاح.