السعودية : اعلان عاجل وهام بشأن إلغاء كفالة التابعين في هذه الحالة

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات في السعودية اعلنت عن الحد المانع لرب الأسرة من تجديد هوية مقيم للتابعين سواءا كانوا من الذكور أو الإناث.

وبينت «الجوازات» أنه في حال الرغبة بتجديد هوية مقيم للتابعين لمن هم فوق 21 سنة، فيشترط إرفاق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند سن 25 سنة.

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وأفادت بأنه يشترط وجود المستفيد داخل السعودية للتمكن من إتمام نقل الخدمات، وفيما يخص الإناث، فيلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها.