اليمن : الرئيس رشاد العليمي يصدر توجية هامة سيحدث تغيير واسع في هذه المحافظة ..تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتقديم الدعم اللوجستي اللازم للمناطق العسكرية، للتصدي للهجمات الحوثية الإرهابية.

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وشدد البحسني خلال لقائه، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي اللواء الركن دكتور صالح محمد حسن، على دعم المنطقة العسكرية الثانية بما يمكنها من التصدي للهجمات الحوثية، وحماية وتأمين المنشآت الاقتصادية الوطنية في محافظة حضرموت.

وناقش اللقاء مستوى الدعم اللوجستي الذي تقدمه وزارة الدفاع للقوات المسلحة، وإمكانية زيادة الدعم بما يمكن المناطق العسكرية من التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية، وأداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدا.

وخلال اللقاء، اشاد البحسني، بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الدفاع، في سبيل إنهاء التمرد والانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بحسب وكالة "سبأ".