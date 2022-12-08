صدمة موجعة للمقيمين..السعودية توقف تجديد الاقامات لهذه الفئة من الوافدين !! هل انت مهم

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات السعودية نوهت جميع المقيمين في اراضي السعودية ، بانها لن تقوم بتجديد اقامة الوافدين المخالفين للأنظمة في جميع ارجاء الوطن.

حيث حدد الجوازات مجموعة شروط صارمة لمن يرغب بالتجديد للإقامة والا فإنه لن يكون الامر متاحا

▪ صفعة قوية توجهها السعودية للمقيمين وتعلن عن توطين هذه المهنة الممتلئة بالوافدين .. تعرف عليها!

▪ قرار حازم و مفاجئ من السعودية بتغريم المخالفين خمسين ألف ريال بحق من يقدم على هذا الأمر بعد اليوم !

وهذه الشروط هي ، جواز سفر ساري المفعول ، وتوافر التأمين الصحي وألا يكون المقيم مطلوبًا مسبقًا.

وقد اشارت الى التسهيلات التي تقدمها للمقيمين الراغبين في التجديد وذلك عن طريق الدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر واتباع جميع التعليمات التي توفرها المنصة لإكمال تجديد الإقامة بنجاح.