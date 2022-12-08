الأكثر مبيعاً في الوطن العربي .. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 والتي تأتي بسبع فئات وتنقلك الى عالم متطور كلياً

الرياض - محمد الاطلسي - تقدم الشركة المالكة للعلامة اليابانية تويوتا سبع فئات من السيارة تويوتا كورولا 2022، وتقدم تويوتا مفهوماً جديداً لقوة الأداء ومتعة القيادة ينقلك إلى عالم متطور كلياً، حيث تجمع السيارة السيدان بين جاذبية التصميم وحداثة التكنولوجيا الذكية المستخدمة، لتجعلك تستمتع بتجارب عائلية مميزة خالية من القلق أثناء القيادة، فهي سيارة رياضية عائلية متعددة الاستخدامات، تملك تصميم رياضي جذاب وعالي الكفاءة، كل هذا جعل منها السيارة الأكثر مبيعا في الوطن العربي، وخاصة الأسواق الخليجية.

تحتوي سيارات تويوتا كورولا 2022 على معيار مبتكر لخصائص الأمان بما في ذلك 6 وسائد هوائية، وتوزيع إلكتروني للمكابح، والتحكم في ثبات السيارة ومانع الحركة ضد السرقة مما يجعلها الاختيار الأمثل في فئاتها، كما تمنحك كورولا تجربة أداء فريدة عنوانها سرعة الاستجابة والحيوية للانطلاق بحرية على الطريق، بينما توفر مقصورتها الفسيحة أعلى معايير الراحة والأمان، بفضل مقعدها الخلفي القابل للطي بنسبة 40/60 والذي يتيح لك توفير المساحة المناسبة التي تحتاجها لتستمع مع عائلتك بتجارب لا تنسي خالية من القلق.

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كما تتميز تويوتا كورولا 2022 بجاذبية التصميم وذلك بفضل مقصورة داخلية، مُصممة بعناية فائقة حول احتياجات السائق بالإضافة إلى أجهزة استشعار ذكية، شاشة عرض متعددة الاستخدامات ونظام وسائط متعددة به 6 مكبرات صوت للترفيه، فضلاً عن إطارات معدنية مقاس 17 تضفي لمسة رياضية وأنيقة على مظهر السيارة الخارجي.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2022 بكل فئاتها

المواصفات الفئة الأولى أكتيف مانوال الثانية أكتيف الثالثة كومفورت الرابعة سمارت الخامسة سمات فتحة سقف السادسة كورولا GR السابعة اليجانس

السعر يبدأ من 440 ألف جنيه من 475 ألف جنيه من 520 ألف جنيه من 550 ألف جنيه من 570 ألف جنيه من 600 ألف جنيه من 634 ألف جنيه

سعة المحرك 1500 سي سي 1500 سي سي 1598 سي سي 1598 سي سي 1598 سي سي 1598 سي سي 1598 سي سي

ناقل الحركة مانيوال 6 سرعات أتوماتيك أتوماتيك أتوماتيك أتوماتيك أتوماتيك أتوماتيك

عزم الدوران 154 نيوتن متر 154 نيوتن متر 154 نيوتن متر 154 نيوتن متر 154 نيوتن متر 154 نيوتن متر 154 نيوتن متر

سعة خزان الوقود 50 لتر 50 لتر 50 لتر 50 لتر 50 لتر 50 لتر 50 لتر

نظام التحكم عند المرتفعات لا يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

الحماية ضد السرقة لا يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

وسائد هوائية للسائق والراكب لا يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

ريموت التحكم لا يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد يوجد

شاشات عرض المعلومات لا يوجد يوجد يوجد

وتظل الفروقات بين الفئات الأعلى هي فروقات في الكماليات الداخلية للسيارة، والوسائل الترفيهية، وتأتي السيارة ستة ألوان وهي الأحمر، والأسود، والميتاليك، والبرونزي، والأبيض، والرمادي.